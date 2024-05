Parco giochi inaugurato all’Alba

Atteso da mesi, anche dai genitori, il nuovo parco giochi per bimbi accanto alla chiesa Gesù Redentore, in viale Dante a Riccione Alba, è stato finalmente inaugurato alla presenza di numerose mamme e papà e del parroco don Franco Mastrolonardo. Il vecchio, diventato inagibile e pericoloso, era stato chiuso subito dopo l’estate. Per il rinnovo delle strutture, compreso i nuovi scivoli, raccordi, pali, corrimani, pannelli, tutta la pavimentazione e la sua installazione, nonché l’intera mano d’opera e tutta la pavimentazione, sono serviti oltre 10mila euro. La raccolta continua per la costante necessaria manutenzione sul link www.albamater.it .