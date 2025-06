Pennabilli torna a essere il palcoscenico degli artisti di strada

Pennabilli torna ad essere il palcoscenico dell’arte di strada. Da oggi a domenica, prende vita la 29esima edizione di Artisti in piazza, il festival internazionale delle arti performative che ogni anno reinventa il volto del borgo romagnolo. Più di 60 artisti da tutto il mondo daranno vita a un turbine di emozioni: teatro di strada, circo, musica, danza e performance animeranno il paese ininterrottamente, fino a notte fonda. Gli orari? Si comincia oggi alle 18, con spettacoli fino alle 3 del mattino. Da domani a domenica, invece, si parte alle 15 per arrivare sempre alle 3. Quasi dodici ore al giorno di magia, bellezza e creatività. Il tema scelto per il 2025 è l’autopoiesi, ovvero la capacità di rigenerarsi restando fedeli alla propria identità. "È ciò che accade ogni anno qui a Pennabilli. Il festival cambia ma la sua essenza rimane la stessa", racconta il direttore artistico Enrico Partisani. Tra gli appuntamenti di spicco: la raffinata giocoleria narrativa di Alta Gama, il teatro di figura poetico del collettivo colombiano Artes Gato Negro, la potenza fisica del Balletto Civile, la danza folk di Kacharipari e l’onirico Circo El Grito. Senza dimenticare la compagnia laotiana Khao Niew, l’artista culto Joan Català e i ritmi afro-futuristi dei francesi Fulu. Il biglietto giornaliero costa 10 euro per oggi e 18 nei giorni successivi. L’ingresso dà accesso a tutti gli spettacoli. Per evitare code, è consigliato l’acquisto online su liveticket.it. Il programma completo e la nuova app con mappa interattiva sono su artistiinpiazza.com.

a. d. t.