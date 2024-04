Persueder torna a sventolare Bandiera gialla

Sulla pista del Rio grande di Bellaria Igea Marina torna a sventolare il Bandiera gialla. La serata di domani si infuocherà grazie alle musiche e allo show dello storico deejajy modenese Enzo Persueder, al secolo Enzo Ferrarini, che è stato uno dei pilastri del Bandiera gialla. Si ricreerà per qualche ora quell’atmosfera magica che ha reso così celebre la discoteca di Covignano negli anni ’80 e ’90, grazie all’indimenticato produttore televisivo e patron del Bandiera gialla, Bibi Ballandi. Un locale che ha fatto la storia della Riviera e anche della televisione italiana grazie a tanti programmi, che hanno avuto per protagonisti Paolo Bonolis, Carlo Conti, Giorgio Panariello, Gigi Sabani (solo per citarne alcuni). Anni memorabili, in cui salirono sul palco della discoteca Vasco Rossi, Loredana Bertè e tantissimi altri. Si può dire che l’Italia intera ha sventolato almeno una volta quella Bandiera gialla.

Cercherà di riproporre ancora una volta quelle magiche atmosfere Persueder, in tour da anni in Italia e in Europa con i suoi remix. Lo storico deejay fu l’animatore principale di quelle serate a Covignano. Nel cuore dei più nostalgici si ricordano ancora le situazioni più esilaranti con Persueder, come quando si travestiva da Batman o da banana. Per informazioni e prenotazioni sulla serata: 333.8664324.

Aldo Di Tommaso