Piscina e Statale: i cantieri aperti

Piazzale Marvelli, sottopasso di via Euterpe, stazione, ex colonia Enel, piscina di Viserba, ponte di Tiberio, centro sportivo area Ghigi, Psbo. Un carnet denso di lavori pubblici quello stilato dal Comune per il 2025.

Entro febbraio apertura del sottopasso di via Eurterpe (e avanzamento di altre opere). Per metà anno saranno ultimati i lavori alla nuova piscina comunale di Viserba (10,5 milioni investiti). Per fine anno previsto il completamento del centro sportivo ex area Ghigi.

La riqualificazione di piazzale Marvelli, con il parcheggio interrato, partirà entro fine 2025, con apertura della struttura prevista a giugno 2026. Tra i progetti più imponenti, inoltre, spicca il Psbo, il sistema per la gestione delle acque che quest’anno vede il proseguimento dei lavori della Vasca Rodella a Rivazzurra, nonché l’avvio in primavera della Vasca Colonnella 2 in piazzale Toscanini.

Entrambi interventi cruciali per la sostenibilità idrica e ambientale, saranno anche oggetto della creazione di due belvedere, sull’esempio di piazzale Kennedy. Parallelamente, nelle aree 6 e 7 andranno avanti i lavori del Parco del Mare, "uno dei progetti più significativi per trasformare il waterfront in uno spazio contemporaneo, sostenibile e multifunzionale", sottolinea il Comune.

A gara entro l’estate i lavori del Boulevard Blu, che prevede l’innalzamento delle banchine del porto. A breve scatterà l’esproprio per l’ex colonia Enel, con riqualificazione al via dopo l’estate. A primavera restauro e nuova luce per il ponte di Tiberio.