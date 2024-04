Piscitelli scende in campo e sostiene Berlati

La squadra di Luigi Berlati, candidato sindaco del centrodestra a Santarcangelo, sta prendendo forma. Saranno tre le liste a sostegno di Berlati: una di Fratelli d’Italia, una della Lega e una di Forza Italia. Tra i candidati al consiglio non mancheranno diversi ex consiglieri comunali, che tornano in campo per la sfida contro Filippo Sacchetti (il candidato del centrosinistra) e Barnaba Borghini (Alleanza civica). E tra loro c’è anche Italo Piscitelli, storico ex consigliere di Forza Italia, già candidato sindaco 20 anni fa, che ora correrà per Fratelli d’Italia. "La mia decisione di tornare in campo – spiega Piscitelli – è dettata dal problema della sicurezza a Santarcangelo. I furti sono continui, possiamo e dobbiamo fare di più". E Piscitelli, che è stato in passato agente della polizia penitenziaria, ha le idee chiare su cosa occorre fare. "In ogni frazione ci dev’essere un ufficio aperto almeno tre volte a settimana, con la presenza di un agente di polizia locale. Lo stesso ufficio dev’essere una sorta di succursale del Comune, per dare assistenza e servizi ai residenti. Tornando alla sicurezza, il nostro comando di polizia locale vanta un numero sufficiente di agenti per garantire un servizio 24 ore su 24. Vanno effettuati servizi in borghese durante gli eventi e tra la gente". Sicurezza e non solo, perché per Piscitelli occorre anche rivedere le norme urbanistiche "per dare la possibilità, alle famiglie che vivono in abitazioni di certe dimensioni, di poterle frazionare per realizzare case per i propri figli". Salvo colpi di scena, saranno 7 le liste in campo a Santarcangelo per le elezioni comunali. Tre quelle per Sacchetti: la lista del Pd e quelle delle civiche Più Santarcangelo e Pensa – Una mano per Santarcangelo, che formano l’attuale maggioranza. Altrettante per Berlati: una di Fd’I, una per la Lega e una per FI. Lista unica invece per Barnaba Borghini, il candidato di Alleanza civica, che ha portato nel suo gruppo anche l’ex consigliere di Fd’I Daniele Apolloni, Gabriele Stanchini e Marco Fiori, entrambi usciti dalla Lega.