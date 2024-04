Pitbull scappa di casa scavalcando il recinto e uccide un barboncino: ferita la padrona

Non ha avuto scampo il barboncino che, l’altro ieri, è stato assalito da un pitbull fuggito dal cortile di una casa in via Tirreno, a Bellaria. Un’aggressione feroce, che si è consumata davanti agli occhi dei padroni del cagnolino, una coppia di Cervia, che in tutti i modi hanno provato a strappare l’animale dagli artigli del pitbull, purtroppo senza fortuna. Nonostante i disperati tentativi di salvarlo, il barboncino non è sopravvissuto all’attacco ed è morto per le gravissime ferite riportate. La sua proprietaria ha riportato delle ferite di lieve entità ad una mano e al braccio, ed è stata quindi accompagnata in pronto soccorso per accertamenti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Bellaria, che si è occupata dell’identificazione dei presenti e ha avviato le verifiche per ricostruire l’episodio.

Tutto, stando alla ricostruzione dei vigili, comincia attorno alle 17 di domenica. I due coniugi sono a passeggio nelle vie di Bellaria insieme al loro barboncino che è tenuto al guinzaglio. A un tratto, in via Tirreno, lungo la strada, vedono venire incontro un esemplare di pitbull. L’animale appartiene ad una ragazza che abita nella zona e, secondo quanto è stato ricostruito, sarebbe scappato dal cortile saltando sopra la recinzione. Come una furia, si avventa sul cane di piccola taglia. Interviene la padrona del pitbull, nel frattempo accortasi della fuga, che cerca di separare i due animali. Anche i proprietari del barboncino, terrorizzati, si mettono in mezzo, cercando disperatamente di scongiurare il peggio. Il parapiglia dura pochi minuti. Alla fine, a rimanere a terra in una pozza di sangue, è il povero barboncino. Per lui non c’è nulla da fare, se non constatare il decesso. Viene allertata la polizia locale di Bellaria, che manda sul posto una pattuglia. Tra la coppia di Cervia la padrona del pitbull gli animi si stanno scaldando, e spetta ai vigili riportare la calma. La proprietaria del cagnolino ucciso viene portata in pronto soccorso per essere medicata. Spetterà a lei decidere adesso se presentare un’eventuale querela per lesioni personali. Entrambi i cani, secondo quanto è emerso, erano assicurati e dotati di microchip.