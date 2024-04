Pollice verde al torneo di calcio: piante come premio

Nessuna medaglia per il torneo di calcio. Ai giovani partecipanti verrà data una piantina. Il torneo giovanile si intitola ‘Insieme per la terra’. La Riccione Calcio 1926, con il patrocinio del Comune di Riccione e con l’attestazione Ecoactions per eventi sostenibili rilasciata da Legambiente nazionale, ha organizzato la prima edizione del torneo di calcio giovanile ‘verde’. In campo i bambini nati nel 2016. L’obiettivo è sensibilizzare bambini e famiglie sulla questione ambientale e prepararsi a celebrare l’Earth Day che ogni anno cade un mese e due giorni dopo l’equinozio di primavera il 22 aprile. Si giocherà al centro sportivo Nicoletti con 12 squadre partecipanti. Nessuna medaglia, ma piantine da mettere in giardino. Per le società non ci sarà alcuna coppa da mettere in bacheca dopo il torneo, ma un albero da piantare in città.