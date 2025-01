Ponte a senso unico per i lavori. Sprint finale per la nuova ciclabile

Il cantiere della nuova maxi ciclabile da San Martino dei mulini al centro arriva al miglio finale. Partiranno il 16 gennaio i lavori per realizzare l’ultimo tratto del percorso, dal ponte sul Marecchia fino alla rotatoria all’incrocio con la Strada di Gronda. Un’opera finanziata quasi integralmente dalla Regione con un contributo da 170mila euro, sul totale dei 190mila necessari. Dopo la nuova passerella del ponte sul Marecchia, la ciclopedonale proseguirà sul terreno adiacente alla strada. La pista sarà a debita distanza dalla carreggiata in un contesto più naturale e distante dal traffico, con la stessa impostazione del tratto compreso tra il ponte e il cimitero di San Martino. Per realizzare questo intervento non saranno necessarie modifiche alla viabilità stradale.

Sarà realizzato contemporaneamente al cantiere della ciclabile anche un nuovo, importante intervento sul ponte sul fiume Marecchia: si provvederà alla sostituzione dei giunti. L’opera, a carico della Provincia, completerà così i lavori della manutenzione straordinaria al ponte, che erano stati eseguiti prima della costruzione della passerella. Questo cantiere partirà già il 13 gennaio, i lavori dureranno circa un mese. Per tutto il tempo necessario al cantiere, sul ponte tornerà il senso unico alternato, regolato da movieri. Le limitazioni al traffico saranno in vigore durante gli orari di lavoro al cantiere, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18. Inevitabili i disagi alla circolazione. Ecco perché, com’era già accaduto in passato per il primo intervento, anche la polizia locale sarà sul posto nei momenti di punta.