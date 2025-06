Ponte d’oro in spiaggia: "Un bell’assaggio di estate. Mucillagini? Niente paura"

Soffia una brezza allietante dal mare alla spiaggia. Sollevando appena il velo di sabbia mentre bambini giocano a pallone sulla battigia davanti a file di lettini già schierati in massa. Mentre decine di più coraggiosi s’immergono in mare nonostante quella stessa brezza piacevole per il bagno di sole sferza invece la pelle salata di chi l’acqua ce l’ha addosso. Ma è l’estate, bellezza. Ed è già qui. L’estate si è già presa la riviera, e viceversa, con un anticipo sul calendario gregoriano che ha fatto sorridere gli operatori del mare di Rimini per questo ponte del 2 giugno. Un weekend lungo in cui "tutta una serie di elementi favorevoli hanno fatto sì che potessimo assistere al primo vero assalto alla spiaggia".

Non usa parole a caso Mauro Vanni, responsabile della Cooperativa bagnini di Rimini Sud, nel tirare le somme di tre giorni all’insegna "del bel tempo" nonché della possibilità di un ponte lungo che si è sovrapposto a "eventi di natura turistica come i 160 anni della Capitaneria – elenca Vanni – o l’edizione di record per RiminiWellness". La ricetta perfetta, insomma, per portare in riviera "anche già tantissimi turisti stranieri", con prenotazioni in spiaggia di ombrelloni e lettini che da sabato a ieri hanno tenuto sulla corda un riempimento medio negli stabilimenti balneari sul 70%. "Non c’è che dire, giugno possiamo dire che sia partito davvero bene", assicura sempre Vanni. Un abbrivio fortunato che fa il paio con un altro ponte recente, quello del 1 maggio, quando sempre il bel tempo aveva fatto riversare in spiaggia tantissime persone. "Ma qui è diverso, qui l’innalzamento delle temperature e un mare da stropicciarsi gli occhi hanno dato un impulso molto importante al lavoro".

Anche perché mentre a un soleggiato ponte del primo maggio coincise un resto del mese altalenante nelle previsioni, questa volta per giugno dovrebbe resistere il bel tempo. "Tutto aspettando l’inizio diciamo ’ufficiale’ della stagione estiva che partirà a tutti gli effetti con la chiusura delle scuole". Un paio di settimane di pazienza ancora, insomma, per gli operatori, anche se già dopo questo fine settimana la categoria ha di che sperare. "La tendenza degli ultimi anni per giugno è quella di assistere a veri e propri boom nei weekend per poi avere giorni della settimana più ’scarichi’. Ma se questo è l’antipasto..." gioisce ancora il presidente della coop bagnini di Rimini Sud.

E non spaventa nemmeno il rischio mucillagini. "Si tratta di un evento naturale per cui non c’è prevenzione da parte di noi bagnini. Normalmente in riviera l’acqua è sempre ottima e bellissima, con qualità organolettiche eccezionali. E le mucillagini fioriscono per fattori ingestibili ma del tutto innocui per le persone e il mare stesso, seppure non gradevoli a vedersi. L’anno scorso c’è stata una presenza, ma l’auspicio è che sia un fenomeno in diminuzione o assente quest’anno. La voglia di venire in spiaggia, si è visto, è tanta".