Popolazione in calo per il quarto anno consecutivo Sempre meno nascite, gli ultracentenari sono 17

Per il quarto anno consecutivo la popolazione riccionese è in calo: a fine dicembre 2022 si è attestata a 34.754 abitanti (34.880 nel 2021). L’apice era stato raggiunto nel 2011 con 35.855 iscritti. Come sempre le femmine la fanno da padrone, anche se l’anno scorso da 18.483 si sono ridotte a 18.401, mentre gli uomini passano da 16.397 a 16.353. Sempre meno laboriosa la cicogna che si è limitata a portare 164 bebè (nel 2021 erano stati 171, nel 2020 183 e nel 221 nel 2019). All’Ufficio anagrafe risulta che le persone cancellate sono 444 per un saldo di -280 residenti. Nonostante il calo della popolazione, le famiglie aumentano: erano 16.337 nel 2021, sono diventate 16.354 nel 2022. La maggiore porzione è formata da quelle unipersonali, 6.751, seguite da quelle con due componenti (4.270) quindi da quelle con tre (2.742), con quattro (1.907) o con cinque o più persone (644). Altro capitolo è quello dell’età che vede una popolazione molto matura, sono ancora 17 gli ultracentenari e arrivano a 563 i riccionesi con oltre 90 anni, mentre i bambini under 10 sono 2.247, poco meno dei ragazzi dai 10 ai 18 anni (2.525). La fascia più ampia della popolazione è compresa tra i 18 e 65 anni (20.786). Dai 65 agli 80 anni i riccionesi sono 6.031, mentre quelli dagli 80 ai 90 anni sono 2.585. In flessione il numero dei cittadini stranieri, 3.288 contro i 3.320 del 2021, i comunitari passano da 713 a 689, gli extracomunitari da 2.607 a 2.599.

