Porto, c’è l’ok della Capitaneria per i lavori al molo di levante

Allungamento di 80 metri del molo di levante: è arrivato l’atteso via libera dalle Capitenerie di porto. Per l’avvio dei lavori questione di ore, giorni al massimo: si attende un miglioramento delle condizioni meteomarine. Infatti la chiatta che effettuerà il trasporto di ben 25mila tonnellate complessive di massi (da 500 a 5.000 chilogrammi l’uno) preleverà i nuovi scogli in Croazia. Realizzando, questo il progetto di nuovo pennello per la messa in sicurezza del porto, un prolungamento di 80 metri, del costo di 2,4 milioni di euro complessivi (il Comune si è già aggiudicato 800mila euro dalla Regione). Date le grandi dimensioni della nave, questa sarà ormeggiata al di fuori del porto. Per questo si sono rese necessarie autorizzazioni speciali da parte della Capitaneria: il punto d’ormeggio dell’imbarcazione dovrà essere segnalato per tutto il periodo di lavoro agli altri mezzi nautici in transito, così da evitare pericoli. I massi verranno prelevati dalla draga da imbarcazioni più piccole munite di benna per il prelievo e la ricollocazione in sede, realizzando la nuova struttura. Che prima della stagione dovrebbe essere ultimata solo parzialmente, per venire completata dopo la stagione estiva, secondo il progetto firmato dall’ingegner Alessandro Mancinelli.

Quanto al dragaggio del porto, lo stato del fondale sembra già ora buono (non si sono registrate particolari fiumane nei mesi scorsi, quindi scarso o nullo apporto di fanghi), per cui - fatti i sondaggi - potrebbe essere sufficiente un intervento ’soft’ mirato in eventuali punti più critici. In ogni caso non c’è incompatiblità tra le due opere, che potranno svolgersi anche in contemporanea.