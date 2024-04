Premio per il cinema alla regista Laura Samani

È la giovane regista triestina Laura Samani la vincitrice del quarto Premio Valpharma per il cinema. Il suo primo lungometraggio, Piccolo corpo, ha già collezionato 40 premi in tutto il mondo: dalla miglior opera prima ai David di Donatello al Discovery Prix Fipresci nel 2022, fino agli European Film Awards. Anche il Sindacato critici cinematografici italiani (Sncci) lo ha proclamato Film dell’anno 2022. Nato nel 2021, il Premio Valpharma per il cinema, è stato voluto da Alessia Valducci, al timone di Valpharma Group, in memoria del padre Roberto, fondatore del gruppo di aziende farmaceutiche e nutraceutiche italo-sammarinese, che oggi dà lavoro a circa 430 persone. La valorizzazione della competenza e della professionalità delle donne nel mondo del lavoro è al centro del riconoscimento, che avrà luogo, anche quest’anno, all’interno de La Settima Arte Cinema e Industria. Organizzata da Confindustria Romagna, Università degli studi di Bologna-Dipartimento delle arti, in collaborazione con il Comune di Rimini, la rassegna si terrà dal 2 al 5 maggio. "Sono molto legata a questo premio, che ho voluto per ricordare mio padre, la sua genialità, la sua modernità e il suo amore per il cinema", afferma Valducci. "Devo dire che quando ho visto Piccolo corpo, il film di Laura Samani, mi sono commossa per la delicatezza con cui tratta temi così profondi e dolorosi per una donna. Sono certa che farà molta strada".

"È un riconoscimento importante, quello del Premio Valpharma e sono molto grata alla giuria e agli organizzatori per aver pensato a Piccolo corpo", sottolinea la vincitrice Samani. "Mi fa particolare piacere riceverlo e condividerlo con tutte le professioniste che hanno lavorato al film, a partire dalle due protagoniste Celeste Cescutti e Ondina Quadri". Sabato 4 maggio, alle 10 al cinema Tiberio di Rimini, Laura Samani incontrerà il pubblico prima della proiezione del suo film. Saranno presenti i giurati del Premio Valpharma: Alessia Valducci, Cristina Scognamillo (giornalista e co-fondatrice di Women in Cinema Award e di Good Girls Planet) e Roy Menarini (direttore artistico de La Settima Arte - Cinema e Industria). La consegna del premio è prevista lo stesso giorno al teatro Galli all’interno della cerimonia di consegna dei Premi cinema e industria di Confindustria Romagna.