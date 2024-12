Presentazione di 'Camminando': un dialogo tra fotografia e poesia

Oggi alle 18.30, presso la casa editrice NFC in via XX Settembre 1870, 32 (Galleria Gorza), si terrà la presentazione di "Camminando", un libro che unisce fotografia e poesia in un dialogo intimo e riflessivo. L’opera, frutto di due anni di lavoro, nasce dall’incontro di due sensibilità artistiche: le fotografie di Gigliola Ricci e le poesie di Annamaria Semprini.

Il volume rappresenta un percorso personale e collettivo, un racconto di resilienza e rinascita. Le autrici si interrogano sulle cadute e le risalite che costellano l’esistenza, esplorando temi come la malinconia, il dolore e la speranza. Le immagini di Ricci, scattate tra Rimini, Maiano e Sant’Agata Feltria, catturano stati d’animo e attimi di vita, fondendosi armoniosamente con i versi poetici di Semprini. Questo “gioco di specchi” tra visioni visive e scritte crea un’esperienza emozionale e artistica di forte impatto.

Durante l’evento, le autrici dialogheranno con Donato Piegari, psicologo di Rimini che ha curato la prefazione del libro. Saranno lette due poesie, accompagnate da una selezione di dodici fotografie esposte presso la sede della Nfc. Ricci condividerà aneddoti e storie legate ai suoi scatti, mentre Semprini racconterà il suo bisogno salvifico di scrivere, rivelando il legame profondo tra poesia e vita.

Un’occasione imperdibile per immergersi in un’opera che celebra la bellezza della resilienza attraverso l’incontro tra arte visiva e parola.