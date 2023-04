"Previsioni, occhio alle bufale"

Una Pasqua con termosifoni ancora accesi. Ma anche quest’anno sul turismo ha pesato il meteo-terrorismo: le previsioni nefaste fatte nei giorni scorsi hanno raffreddato le prenotazioni. "Serve cautela prima di mettersi in viaggio, specie si consultano app e siti commerciali che offrono previsioni del tempo", dice Cinzia Alessandrini, responsabile del servizio meteo-clima di Arpae. Che mette così in guardia dalle bufale meteorologiche che puntualmente, ogni anno, rischiano di minare le speranze di turisti, albergatori e operatori.

"Chi si deve informare sulle previsioni per motivi professionali o di viaggio è bene che consulti le app con molta cautela – continua l’esperta di Arpae – Noi ci prendiamo la responsabilità sulle allerte meteo e ogni previsione che facciamo è calibrata sugli effetti reali". Insomma: mentre capita di leggere previsioni ’sensazionalistiche’ su certi siti meteo, "che non hanno responsabilità per ciò che dicono, noi – spiega ancora la Alessandrini – diversamente da loro, rispondiamo al giudice se commettiamo determinati errori". Il tutto con buona pace degli albergatori, che del meteo-terrorismo si lamentano da anni perché, per una previsione completamente sbagliata si vedono cancellate le prenotazioni in un soffio. Di sicuro stavolta le temperature saranno rigide: minime tra i 4 e i 5 gradi, massime intorno ai 15.

Andrea G. Cammarata