Primo posto al torneo provinciale

La scuola Bertola ha partecipato con una selezione di studentesse di seconda e terza media, guidate dalla professoressa Roberta Deninotti, ad un torneo provinciale di calcetto. Il fischio d’inizio è stato il 18 aprile al Garden: con maglie numerate, scarpe, parastinchi e una buona dose di tensione siamo scese in campo per il primo turno contro le Borgese e abbiamo scoperto solo in quel momento che la gara sarebbe stata ad eliminazione diretta! Certe di perdere, invece, con grande sorpresa, siamo riuscite a passare il turno ai rigori. Dopo due gol ciascuno, abbiamo segnato il terzo e siamo rimaste col fiato sospeso. Tornate a scuola siamo state accolte calorosamente dai nostri compagni che ci hanno sommerse di domande. Il martedì successivo, più consapevoli e sicure delle nostre possibilità, abbiamo affrontato il minigirone finale a tre. Contro le Fermi, determinazione e spirito di gruppo ci hanno portato alla vittoria: 5 a 0. Stanche ma soddisfatte eravamo pronte per affrontare la partita finale contro la Zavalloni di Riccione. Le gambe davano i primi segni di cedimento ma la grinta e la voglia di tornare vincenti sono state più forti: 6-1. Solo in quel momento abbiamo realizzato che eravamo arrivate prime. Una gioia incredibile.

Cecilia Achilli,

Giulia Amaduzzi, Alice Muccioli, Carlotta Pantucci

2 H