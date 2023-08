Rapina in treno con il machete: preso a Riccione

È stato trovato e fermato a Riccione uno dei componenti della banda che tra il 6 e il 7 luglio ha seminato il terrore corre sui binari delle Milano – Lecco. Quattro giovani stranieri hanno tenuto in ostaggio i passeggeri del locale della sera. Uno brandiva un -machete con cui ha cercato di ferire chiunque cercasse di ribellarsi. Hanno anche aggredito in branco quattro contro uno un ragazzino di 17 anni: lui per scappare alla loro furia si è rintanato e rinchiuso in bagno, ma loro lo hanno tirato a forza fuori dalla ritirata e lo hanno massacrato di botte. Due sono stati subito bloccati e arrestati alla prima fermata. Sono un 23enne del Togo e un centrafricano del Burkina Faso di 25 anni. Gli altri due complici sono stati identificati e catturati successivamente: uno ha 19 anni, è anche lui del Togo ed è stato catturato sul lungomare di Riccione, l’altro ne ha 22 ed è della Costa d’Avorio