Refused e Turbonegro a Bellaria Igea Marina per l’edizione del decennale di Bay Fest

Ospiti d’eccezione per l’edizione del decennale di Bay Fest, il festival punk rock punto di riferimento in Italia: Refused (foto) e Turbonegro sono i nomi dei primi due protagonisti dell’edizione che si svolgerà dall’8 al 10 agosto 2025 a Bellaria Igea Marina. Per i Refused sarà l’unica e ultima data italiana in occasione del loro tour d’addio, i Turbonegro tornano in Italia a distanza di dieci anni. I Refused sono una delle più influenti band della storia della musica alternativa europea. Nati come gruppo hardcore ed evolutisi fino ad inglobare tratti che spaziano dall’ambient all’elettronica, hanno scardinato le porte che limitavano l’evoluzione del punk. Il loro iconico album The shape of punk to come è uno dei più importanti della storia della musica alternativa e ha visto luce la ristampa-tributo The shape of punk to come obliterated, in cui 12 band danno nuova vita alle tracce con cover e remix. Le prossime date estive – Bay Fest compreso – saranno le ultime della band: il prossimo sarà il tour d’addio. I Turbonegro sono uno dei gruppi alternativi più importanti degli ultimi vent’anni, portabandiera del death punk in Europa. Formati a fine anni ‘80 come band hardcore, si sono spostati verso un genere che accarezza l’hard rock miscelandolo all’immediatezza del punk rock.