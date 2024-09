Regionali,. Zamagni non si candida

"Ho maturato la decisione di non dare la mia disponibilità per le Regionali". Il consigliere provinciale e comunale del Pd, Giuliano Zamagni, si chiama fuori dalla partita. Il Pd deve chiudere sui nomi da candidare per le Regionali, due donne e due uomini. Zamagni era dato come un papabile oltre a Edoardo Carminucci e al candidato che intende esprimere la zona sud, molto probabile Simone Gobbi. Senza Zamagni dovrebbero trovare la strada spianata Carminucci e Gobbi. "Ho comunicato giovedì sera durante l’assemblea convocata per il confronto con i Circoli di Rimini centro, la mia decisione. Scelta difficile, lo ammetto, ma ha prevalso il desiderio di mantenere gli impegni presi con gli elettori che mi hanno scelto per rappresentarli in Consiglio comunale e portare a compimento le responsabilità che in Provincia mi sono affidate in materia di istruzione ed edilizia scolastica".