Restauro delle ex carceri nel piano triennale dei lavori pubblici

Il restauro delle ex carceri e cinque opere strategiche per Santarcangelo. Questo è il contenuto del piano triennale dei lavori pubblici 2025/2027, approvato dalla giunta. Il piano lavori prevede già per il prossimo anno il restauto della struttura di via Pio Massani per 1,2milioni di euro. Durante il 2025 attivissimi saranno gli uffici per la preparazione delle progettazioni per un costo totale di 900mila euro. I progetti riguarderanno i nuovi spogliatoi del centro sportivo di Sant’Ermete (50mila euro), il completamento della struttura sportiva polifunzionale di via della Resistenza (161mila euro) e quattro interventi da 230mila euro ciascuno: la manutenzione straordinaria di piazza Marini, il rinforzo degli argini del fiume Uso e l’innalzamento del ponte Bailey a San Vito, la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Casale a Sant’Ermete. Con i progetti pronti per i 5 interventi, il comune parteciperà poi nei due anni successivi ai bandi per ottenere più risorse possibili. 12,5 milioni il ‘conto’ delle opere: 3,3 milioni per la struttura polifunzionale, 3,2 per i lavori a Casale, 2,8 per piazza Marini, 2,5 per il rinforzo degli argini dell’Uso e l’innalzamento del ponte, 600mila euro per il centro sportivo di Sant’Ermete.