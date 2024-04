Ricchi e Poveri, Annalisa e Il Volo. Un’estate di concerti all’Arena

Grandi eventi e concerti a Cattolica questa estate. La città della Regina ospiterà infatti l’unico spettacolo in Riviera de ‘I Ricchi e Poveri’, ancora più acclamati dal pubblico di ogni generazione dopo il successo a Sanremo. Ma non solo. Il caretellone è gremito di grandi nomi che animeranno le serate cattolichine. Le emozioni e l divertimento non mancheranno grazie a nomi come Achille Lauro, Cevoli e Giacobazzi, Annalisa e Gabry Ponte. Ecco gli artisti in cartellone all’Arena della Regina. Il calendario è infatti ricco e varigato con grnadi nomi nazionali e non solo. Il 30 giugno arriva il trio intenrazionale de ’Il Volo’, mentre il 6 luglio si esibirà Annalisa e il 12 luglio Umberto Tozzi con il ’The Final Tour’ con orchestra.

Si prosegue poi il 20 luglio con i Subsonica, il 24 luglio toccherà a Cevoli e Giacobazzi mentre il 26 luglio all’Arena della Regina arriva Capo Plaza mentre il giorno dopo i Pooh. Ad agosto si inzia con le eslusive: il 3 si esibiranno i ’Ricchi e Poveri’ nell’unico spettacolo per la Riviera romagnola. L’evento successivo, il 6 agosto, vedrà protagonista Antonello Venditti, 7 Gabry Ponte mentre il 9 Gemitaiz.

L’anteprima del Ferragosto sarà con Achille Lauro il 14 mentre il 17 agosto ci saranno i The Kolors. Le ultime date vedono protagonisti due degli artisti più amati dal pubblico italiano. Il 24 agosto per il pubblico si esibirà Gigi d’Alessio mentre il 31 toccherà a Fiorella Mannoia accompagnata dall’orchestra.

Tutti i biglietti sono disponibili su ticketone e ciao ticket il cartellone è proposto da ’Pulp Concerti’. Tutte le informazioni relative le date, i biglietti e gli spettacoli sono disponibili sui canali di rivendita biglietti e in quelli dell’Arena della Regina.