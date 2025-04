Riccione pronta a sbarcare sulle tv nazionali

Riccione comparirà durante la partita di Champions league, Inter-Bayern del 16 aprile trasmessa su Amazon Prime. Una ‘comparsata’ che fa parte di una campagna di comunicazione molto più ampia, già partita su Facebook e Instagram, che proseguirà su Amazon Prime durante la programmazione di film e serie tv. L’obiettivo è raggiungere 11 milioni di contatti. La parte più corposa del piano del Comune lo si vedrà nelle tv in chiaro del Gruppo Mediaset. È qui che prendono corpo i contatti avuti fin dall’autunno con il Gruppo Mediaset per la campagna comunicativa. Dal 4 maggio arrivano gli spot in tv su Canale5 e Italia1 con posizionamenti in prima serata durante i programmi di punta: Amici, Le Iene e Tg5, solo per cominciare. Il nome Riccione si ‘infilerà’ anche nella finale di Coppa Italia andando a comparire nei contributi che la partita genererà sui vari canali Facebook, Instagram, Youtube e Tiktok. Questa è la campagna digitale di comunicazione a cui si riferiva l’amministrazione nei mesi scorsi. È il frutto della politica di bandi che oggi giungono alla fase conclusiva con l’avvicinarsi dell’estate. In tutto questo resta un elemento fisico, il grande murales che comparirà in via Canonica a Milano, tra l’Arco della Pace e l’Arena civica Gianni Brera.

Qui su un palazzo si vedrà a caratteri cubitali ‘Viva Riccione’ su una superficie di 150 metri quadrati. L’opera verrà realizzata da Outdoora. Ed eccoci alle radio. Come annunciato, il Comune intende non riproporre in piazzale Roma il format visto fino all’estate scorsa con spettacoli serali legati alla comunicazione in radio e agli stessi protagonisti dell’emittente. Partiamo dai concerti. Le arene saranno due. Il parco degli Olivetani ospiterà i concerti a pagamento. Gli altri luoghi scelti per gli spettacoli musicali saranno piazzale Ceccarini, piazzale Roma e le spiagge con le Albe in controluce. Gli artisti selezionati copriranno vari generi, andando dall’urban, al pop fino al jazz. Poi ci sarà la comunicazione in radio su 105, R101 e Montecarlo. Ma cosa accadrà al cuore della città in estate, ovvero piazzale Roma? In agosto diventerà Riccione wellness academy. Verrà celebrato lo sport legato alle Olimpiadi e Paralimpiadi che si svolgeranno a Milano-Cortinanel 2026, tant’è che l’evento è possibile grazie alla collaborazione tra il Comune e i Giochi di Milano e Cortina 2026. "Con questa strategia di promozione turistica - dice la sindaca Daniela Angelini - compiamo un vero e proprio cambio di passo. Riccione non si limita più a comunicare, ma sceglie di farlo con un linguaggio nuovo, coraggioso e all’altezza delle grandi destinazioni internazionali. Abbiamo deciso di investire come mai prima d’ora sulla visibilità della nostra città, adottando un approccio innovativo e multicanale".

Andrea Oliva