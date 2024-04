Riccione ricorda il pilota Bergamonti

Oggi Riccione ricorda Angelo Bergamonti. Nel punto del lungomare della Repubblica in cui morì il pilota il 4 aprile del 1971, c’è una targa. In mattinata alle 11 di fronte alla Zona 68, dove da tempo è stato eretto un cippo assieme a una stele monumentale, si svolgerà la commemorazione della morte del motociclista, vittima di un incidente sul circuito cittadino di Riccione durante la gara della classe 350. La gara faceva parte del Campionato Italiano organizzato dal locale MotoClub Celeste Berardi di Riccione, una Temporada Romagnola caratterizzata quell’anno da una forte pioggia. La morte di Bergamonti segnò la fine in Italia delle competizioni su circuiti cittadini.