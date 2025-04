Riccione spegne la ’sua’ radio. Linus: "Finita la storia d’amore"

Estate senza Radio Deejay a Riccione. Ad annunciare il clamoroso divorzio, dopo una lunga storia d’amore iniziata nel 1987, è stato Linus, il direttore artistico dell’emittente, con un post che ha scatenato reazioni a catena. "Una lunga storia che finisce con poche parole: dopo tanti anni, quest’estate Radio Deejay non sarà a Riccione. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente qualcuno aveva già deciso altrimenti. Peccato".

Non una parola in più dal conduttore. Sono stati anni intensi, dai primi collegamenti nel 1987 dallo studio mobile di Aquafan con le dirette radiofoniche a bordo piscina, e sul palco di piazzale Roma, dal 2000, quando è iniziato il rapporto con il Comune, prima del contest Deejay on stage, nato nel 2015 con la conduzione di Rudy Zerbi. Ora arriva il taglio di quel cordone ombelicale, che sembrava inscindibile. Anche se con ironia, Linus ieri ha fatto riferimento alla vicenda nella trasmissione radiofonica condotta in tandem con Nicola Savino. "Dove andrà in vacanza quest’estate Rudy? Alludo a questa bomba sganciata ieri", ha buttato lì Savino. E Linus in risposta: "Bomba molto sobria, senza polemiche. Siamo arrivati a Riccione nel 1987, un’estate indimenticabile nella quale ha aperto Aquafan. Proprio grazie ad Aquafan siamo stati la radio di Riccione. Poi 25 anni fa, al giro di boa del millennio, quando a Riccione hanno inaugurato piazzale Roma, ci siamo occupati di animarlo per il pubblico, allora il Comune, che dava un modestissimo contributo, e Radio Deejay metteva il resto, puntualizza Linus non senza togliersi qualche sassolino. "Lo dico, giusto per quelli che stanno già ricamando sui soldi che venivano spesi. Andate a controllare come vengono investiti adesso e per che cosa, ma non voglio fare alcuna polemica, l’amministrazione ora ha deciso di mettere questi soldi da un’altra parte. Ben vengano, io continuerò ad andare a Riccione, mi siederò al Nuovo Fiore a guardare quello che faranno. Andrò a Riccione anche per Pasqua, lì ho gli amici, la bicicletta, tante cose che si possono fare". Poi spazio all’humor, un po’ amaro, ma sempre divertente. S’insiste: Dove andrà in vacanza quest’estate Rudy? E Linus: "Trovategli una casa, può andare anche a Riccione, è molto probabile. Per quest’anno ragazzi è andata così".

"Ciao Riccione, sono stati anni bellissimi – scrive Zerbi in un post accompagnato da una foto, che lo ritrae a mezzo busto dietro la barca con su scritto ’Riccione’ nella rotatoria di Aquafan – Avremmo tanto voluto esserci anche quest’estate, ma qualcuno evidentemente ha progetti diversi… Peccato". Dalla radio partono intanto le note della canzone Sotto il sole di Riccione, poi scherzosamente parafrasata "sotto il sole di Bibione, di Bressanone, di Pordenone". Dallo studio milanese, con i tipici accenti regionali, si simulano anche richieste e proposte di trasferimento in Salento, ad Amalfi, a Genova e Reggio Calabria. C’è pure chi propone un tour d’Italia in barca con Radio DeeJay e la gente sul porto. "Grazie per le offerte di ospitalità che arrivano da tutta Italia, le vaglieremo", è il commento di Linus. Intanto, come commentano dallo studio milanese "per l’estate riccionese senza Radio Deejay sui social si scatena l’Inferno", mentre in rete Riccione, per via di questa vicenda, e Brignone, per la caduta della campionessa, diventano i due nomi più ricorrenti nei trend di Google.

Nives Concolino