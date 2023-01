Rievocazione dello storico veglione: ritorno al passato per la festa della patrona

Ritorno al passato per la festa della patrona. Tutti in pista sabato 11 febbraio (la ricorrenza è giovedì 9) con la rievocazione dello storico ‘veglion dla Pulonia’ (il veglione di Santa Apollonia). "Un ‘remember’ di quei momenti aggregativi che furoreggiavano negli anni Sessanta, nel mitico locale da ballo Cristallo – sottolinea il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi - dove le dame sfoggiavano mise luccicanti ed intriganti, mentre gli uomini vestivano rigorosamente in completo scuro". Non sarà una rievocazione alla lettera (ci si veste come più piace) ma serata all’insegna della "semplicità e dello stare insieme".

"Da più persone ci sono arrivate richieste – aggiunge Borghesi – di riproporre i classici veglioni anni sessanta. Oggi, dopo un paio di anni bui, riproporre una serata che consenta alla città di riunirsi e ritrovare una coesione al di sopra di ogni altra cosa ci sembrava cosa giusta". Dalle 21.30 il Palacongressi si animerà con le musiche del dj Paolo Tombaccini della Saraghina Group, alle 22 salirà sul palco la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, con una prima parte dedicata ai grandi successi romagnoli del liscio, per proseguire con le musiche pop-folk della band "che propone nuovi sound e contaminazioni musicali capaci di coinvolgere diverse generazioni del popolo del ballo, creando il classico effetto ‘baracca’", aggiunge Verdeblu.

La serata proseguirà con il dj set della Saraghina. Nel cast aanche coppie della Rimini Dance Company, per animare la pista. L’evento a ingresso libero, in collaborazione col centro sociale Alta Marea e uno spazio per gli associati, aficionados del ballo. "L’intento dell’amministrazione e Fondazione Verdeblu – prosegue il sindaco Filippo Giorgetti – è di organizzare iniziative che favoriscano la coesione sul territorio, rafforzando così l’identità della città di Bellaria Igea Marina e le relazioni fra le persone e le diverse realtà in essa presenti".