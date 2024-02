Rimini, 1936: la prima kermesse della canzone

Il festival di Sanremo? L’abbiamo inventato noi riminesi. No, non è uno scherzo. Il primo festival della canzone italiana si è tenuto proprio a Rimini. Correva l’anno 1936 e fu l’Azienda di soggiorno della Riviera di Rimini (una sorta di Apt dell’epoca) a organizzare il concorso canoro. Anche il festival di Sanremo riconosce a Rimini questo primato, nella sua pagina web dedicata alla storia della kermesse. Quello riminese del 1936 si intitolava Primo festival della canzone italiana. Si candidarono quasi 300 artisti, ne furono selezionati 14. L’evento si tenne nel grande piazzale del Kursaal il 15 agosto del 1936 e fu un grande successo. Tanto che l’Azienda di soggiorno decise poi di replicare la manifestazione anche nel 1937 e nel 1938. Stando alle cronache dell’epoca furono oltre 10mila gli spettatori del festival.

Finita qui? No, affatto. Perché dopo la Seconda guerra mondiale, in una Rimini impegnata nella ricostruzione dopo i bombardamenti subiti, l’Azienda di soggiorno ci riprovò. L’11 agosto del 1947 al teatro Novelli andò così in scena una nuova edizione del festival. Tra i cantanti in gara anche Silvana Pampanini, Corrado Lojacono e Vittorio Caprioli. Va detto che in quegli anni altre città, tra cui Viareggio, organizzarono festival musicali. E nel 1951 si tenne la prima edizione di quello di Sanremo, vinta da Nilla Pizzi. Il resto è storia.