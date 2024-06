Rimini festeggia i vent’anni delle Winx con tanti eventi

Le fatine più famose del piccolo schermo sbarcano a Rimini per festeggiare il ventesimo compleanno della serie cult. Appuntamento al 31 agosto con il ’Winx club 20th anniversary party’ per trasformare piazza Malatesta in un vero e proprio set a cielo a aperto in cui la parola d’ordine è sognare. "Le Winx sono protagoniste di storie uniche che in questi vent’ anni sono cresciute insieme ai loro fan in tutto il mondo. - spiega il sindaco Jamil sadegholvaad -. Un appuntamento dalla portata internazionale che si arricchisce della bellezza dello scenario in cui prende forma".

Una giornata speciale aperta a tutti per rivivere insieme le avventure delle sei fate magiche. Spettacoli dal vivo, concerti, mostre, proiezioni e coinvolgenti coreografie per rivivere l’emozionante saga animata. Vent’anni tra magia e avventura da festeggiare in attesa del reboot televisivo del 2025 che vedrà le Winx alle prese con avventure inedite per fare innamorare il pubblico proprio come la prima volta.