Rimini, mister in cattedra alla Fiera. Il più atteso è Daniele De Rossi

Centinaia di allenatori pronti a salire in cattedra. Ma il più atteso, alla Fiera di Rimini nell’ormai

consueto appuntamento organizzato dall’associazione italiana allenatori di calcio, è il mister della Roma, Daniele De Rossi. Che in riviera arriverà sabato, nell’ultimo giorno di The coach experience che scatterà oggi. Tre giorni nei quali allenatori, allenatrici, preparatori da tutta Italia e di ogni categoria seguiranno un ricco programma di aggiornamento tecnico, con oltre 50 relatori impegnati tra aula e campo in 84 ore di lezione, oltre ad alcuni appuntamenti di grande interesse. Oggi sarà video trasmessa sul palco centrale l’intervista di Renzo Ulivieri a Luciano Spalletti, mentre nel pomeriggio i vertici del calcio italiano saranno riuniti in una tavola rotonda ‘La costruzione dal basso’, nella quale si discuterà la proposta di riforma tecnica presentata alla Figc da Aic e Aiac. Con Ulivieri e Calcagno dibatteranno del tema il presidente della Figc, Gravina, con i presidenti delle componenti della Federcalcio. Ci saranno Abete, Cappelletti, Marani, Nicolella, Tinari, Tisci. Che entreranno ’in campo’ dopo l’illustrazione della riforma affidata a Poli, Camolese e Perrotta. Per il gran finale, poi, sabato, è in programma l’arrivo di Daniele De Rossi. Ma anche la premiazione della Figurina d’oro Panini-Aiac 2024, assegnata quest’anno al tecnico dell’Inter Simone Inzaghi (prima di lui, nelle scorse edizioni, a ritirare il premio, sempre a Rimini, erano stati Nicola e Spalletti) e la consegna delle Panchine D’oro Bric’s ai nove allenatori vincitori dei rispettivi gironi della Serie D. Ricco il panel dei ‘professori’ in cattedra: da Asta a Beretta, da Pecchia a Orlandi, da Tramezzani a Gotti, da Camolese a Farris, da Vossi a Venturati, da Castori a Toscano, per chiudere sabato, appunto, con Daniele De Rossi. Ed ad attenderlo, nell’aula maggiore della Fiera ci saranno 400 persone. Domani, poi, sarà la volta di una tavola rotonda su formazione di settore giovanile e tutela dei minorenni, introdotta dal vice presidente dell’associazione allenatori Camolese.