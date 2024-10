Rimini tra le città più green d’Italia. Primi per zone a traffico limitato. Smog e rifiuti restano un problema

Nessun’altra città ha tanti metri quadrati di zona a traffico limitato – in rapporto al numero di residenti – quanto Rimini. Siamo di gran lunga i primi in Italia, con 2mila metri quadrati – 1977 per la precisione – ogni 100 abitanti. Il dato emerge dalla classifica sugli ecosistemi urbani nelle città capoluogo, a cura di Sole 24 ore e Legambiente. Classifica che prende in esame diversi fattori: dalla quantità di rifiuti di prodotti e della raccolta differenziata allo smog, dal trasporto pubblico alle ciclabili, dal verde al consumo di suolo, passando per Ztl e isole pedonali. Reggio Emilia guida la classifica generale, Rimini è al 12esimo posto e migliora di un paio di posizioni: un anno fa eravamo 14esimi. Siamo primi in assoluto per la Ztl: primato ottenuto grazie alle zone a traffico limitato in centro, dove a breve verranno riaccese le telecamere nei 13 varchi presidiati, e sul lungomare di Rimini nord – attiva da Pasqua fino a metà settembre – dove quest’anno sono state fatte 34mila multe. Siamo poi terzi per le isole pedonali con 261 metri quadrati ogni 100 abitanti. Ancora: 17esima posto per livello di urbanizzazione rispetto al numero di residenti, 14esimo per la variazione nel consumo del suolo. Importante balzo in avanti per il numero di alberi: 33,2 ogni abitante, un dato che ci fa passare dalla 44esima alla 19esima posizione. Ma restiamo 64esimi (con 21 metri quadrati per ogni residente) per le aree verde urbane.

Capitolo viabilità: siamo 19esimi per l’uso dei trasporti pubblici, 28esimi per le piste ciclabili (16,7 metri ogni 100 abitanti), 30esimi per numero di auto (sono 63,8 ogni 100 riminesi). Resta un problema lo smog: il livello medio annuo di concentrazione di Pm10 scende ma siamo comunque al 67esimo posto (eravamo al 78esimo) e aumentano i giorni di superamento del limite di ozono (18 contro 8 dell’anno precedente) che ci fanno scivolare dal 22esimo al 33esimo posto. Siamo 104esimi per rifiuti prodotti, un dato su cui pesa il turismo. Peggiora la raccolta differenziata: scendiamo dal 49esimo al 58esimo posto. "Si può e si deve migliorare – osserva l’assessore all’ambiente Anna Montini – Ma Rimini si conferma tra le città virtuose nella sostenibilità ambientale". Tra i dati più positivi "il primato delle Ztl, in particolare grazie al Parco del mare, e il forte balzo in avanti compiuto per il numero di alberi procapite: siamo arrivati a 33".

Manuel Spadazzi