Riparte la corsa di Giorgetti: "Il lavoro non è concluso"

"Avanti insieme con Bellaria Igea Marina nel cuore. Grazie a tutti". Con queste parole il sindaco Filippo Giorgetti ha voluto ringraziare le centinaia di persone presenti alla serata di apertura della sua campagna elettorale, venerdì sera al bar Zenzero in zona Pino Blu, per la corsa al secondo mandato. È qui che Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, le liste civiche ‘Noi per Giorgetti’ e ‘Siamo per Bim’ (la lista civica di cui fa parte il sindaco, ndr) hanno dato appuntamento alla cittadinanza. Durante la serata si è parlato dei cinque anni di mandato, di ciò che è accaduto e di ciò che è stato fatto. Si è parlato delle opere portate a compimento, "come la prima sede di una scuola superiore, il nuovo lungomare di Bellaria, la strada di gronda in zona colonie appena cantierata, e dopo quasi mezzo secolo dall’ultima edificata, una prima nuova scuola che arriverà in via Bellini".

La coalizione di centrodestra si presenta unita, con amministratori, consiglieri ma anche nuove figure e giovani. Con loro anche il sostegno di alcuni gruppi politici di area riformista (come Italia Viva). Le cinque liste a sostegno sono capitanate da Roberto Maggioli (Forza Italia), Nicola Missiani (Fratelli d’Italia), Cristiano Mauri (Lega), Michele Neri (lista civica ‘Noi con Filippo Giorgetti’) e Adele Ceccarelli (‘Siamo per Bim’). Tra gli ospiti speciali della serata di venerdì, gli onorevoli Jacopo Morrone (Lega) e Rosaria Tassinari (Forza Italia), Gianni Indino presidente di Confcommercio Rimini, la vicesindaca di Novafeltria, Elena Vannoni, il sindaco di Sarsina, Enrico Cangini, quello di Borghi, Silverio Zabberoni, e quello di Talamello, Pasquale Novelli. Tutti gli amministratori hanno sottolineato la "capacità dimostrata in questi anni di Filippo nella creazione e nel consolidamento dei rapporti con gli altri enti e le istituzioni del territorio. Filippo ha grande esperienza e competenza e un ruolo di coordinamento e leadership per tutti gli amministratori di area moderata del territorio". La serata, condotta da Andrea Prada, è proseguita con un brindisi e l’intrattenimento live degli ‘Space Invaders’. Prossimo appuntamento per la presentazione del programma e del candidato Giorgetti, oggi al gazebo ‘Siamo per Bim’, all’Isola dei Platani. "Il sogno di Filippo Giorgetti, oggi è più concreto e in parte realizzato ma va completato – dicono i suoi sostenitori – Abbiamo fatto passi avanti, e ora vogliamo offrire il massimo che si può dare alla nostra città".

