Riscaldamento ko, chiuso l’ambulatorio

Un improvviso guasto all’impianto di riscaldamento ha portato alla chiusura dell’ambulatorio di Faetano. Lo fa sapere l’Istituto per la sicurezza sociale avvisando gli assistiti che, in alternativa, da oggi, potranno raggiungere i locali del Centro sanitario di Borgo Maggiore che si trovano al primo piano dell’ospedale di Stato, palazzina ex casa di riposo. L’Iss intanto ricorda anche che dal 4 all’8 febbraio tornano le Giornate di raccolta del farmaco nelle farmacie dell’Istituto di Serravalle, Cailungo e Borgo Maggiore. Un’importante occasione per aiutare chi è in difficoltà donando medicinali senza obbligo di ricetta, disponibili negli espositori dedicati.

Sabato 8 febbraio, oltre 60 volontari saranno presenti per informare e supportare nella scelta dei prodotti da donare. Tutti i farmaci raccolti saranno destinati alla Caritas San Marino-Montefeltro.