Ritorna ’Biglietti agli amici’ Missiroli: "Diamo voce al cuore e alla resilienza di questa terra"

È un festival che "vuole essere una chiamata alla gioia. E quest’anno lo sarà ancora di più". A prometterlo è lo scrittore riminese Marco Missiroli, ideatore di Biglietti agli amici, festival capace di unire la letteratura e la musica, la fotografia e l’arte, in scena dal 27 al 29 giugno nella piazza sull’acqua al ponte di Tiberio. "Biglietti agli amici – dice Missirol – nasce per non fare cultura in un luogo e attraverso le persone, ma nasce nelle persone e in questa terra. E’ qualcosa che è di Rimini, per Rimini, e che soprattutto viene da Rimini". Un festival che mescola "la cultura e la letteratura, il pop, l’arte riminese e l’arte delle donne". Con il tributo a due grandi fotografi: Luigi Ghirri e il riminese Marco Pesaresi.

Il festival si apre il 27 con l’anteprima al cinema Fulgor (alle 19) in omaggio a Ghirri: sarà proiettato il film Infinito. L’universo di Luigi Ghirri di Matteo Parigini. A seguire (nella piazza sull’acqua, 20,30) il dialogo tra Adele Ghirri, una delle figlie, e Missiroli, accompagnata dalle foto di Ghirri e alcuni suoi brani e appunti letti da Massimo Nicolini. La serata proseguirà con lo scrittore Paolo Giordano, sempre in dialogo con Missiroli, e la cantante Malika Ayane, intervistata per il pubblico da Fabio Canino. Mercoledì 28 si partirà con la lectio magistralis di Melania G. Mazzucco su Il museo - e la voce - del mondo delle donne, viaggio nell’arte da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo, passando pe Marlene Dumas, Georgia O’Keeffe e altre artiste. Poi sarà la volta dell’attore Fabrizio Gifuni, intervistato per il pubblico da Laura Piazzi. Chiuderà la serata l’attrice e scrittire Chiara Francini, che dialogherà con Irene Graziosi.

L’ultima serata di Biglietti agli amici, quella del 29, si apre invece con l’omaggio a Marco Pesaresi. Del compianto fotografo riminese parleranno i curatori della mostra che sarà inaugurata il 24 a Castel Sismondo, Rimini Revisited - Oltre il mare. Sul palco saliranno Mario Beltrambini e Jana Liskova, che ricorderanno Pesaresi anche con una video-testimonianza della sua arte. Subito dopo sarà la volta degli scrittori Matteo B. Bianchi e Antonella Lattanzi, per un incontro a tre voci moderatoda Laura Pezzino.

A seguire La voce del sogno, un viaggio - condotto dalla psichiatra Vittorio Lingiardi – nel mondo dell’inconscio e dei sogni. A chiudere questa edizione del festival sarà la sera del 29 (a partire dalle 23) il concerto dei Corner in bloom. In caso di maltempo, gli eventi (tutti a ingresso libero) si terranno al Teatro Galli.

"Ci teniamo molto a questa edizione – conclude Missiroli – che ha come tema la voce delle persone, anche attraverso un cuore di felicità, sofferenza, di quella resilienza che ha la nostra terra, ferita dall’alluvione ma pronta a rialzarsi".

Manuel Spadazzi