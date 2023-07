Rivoluzione nel traffico Rotatoria Bigno, si parte Via Flaminia a doppio senso

E’ arrivato il momento della rivoluzione della viabilità in uno snodo fondamentale nel centro di Rimini. Il 10 di luglio l’ultimo tratto di via Flaminia, arrivando a Borgo San Giovanni, e il tratto parallelo di via Circonvallazione Meridionale diventeranno a doppio senso di circolazione. E’ questo l’obiettivo che l’amministrazione comunale ha coltivato con il progetto della rotonda davanti all’ex ristorante Bigno. L’intento è evitare il tappo che si crea tra la via Tripoli e la via Flaminia, tra i due flussi di traffico, quello che arriva dalla zona cittadina proveniente da sud, e quello che risale dalla zona mare. La piccola rotonda esistente non ha migliorato la situazione che si creava con il semaforo precedente. La nuova viabilità dovrà centrare l’obiettivo. Dal 10 luglio chi arriverà alla rotonda Bigno procedendo su via Flaminia provenendo da sud, potrà decidere se andare dritto verso Borgo San Giovani, oppure utilizzare la rotatoria per entrare in via Circonvallazione Meridionale e arrivare alla successiva rotonda con via della Fiera. I flussi di traffico verranno ‘spezzati’. Ad esempio chi arriverà dal mare lungo via Tripoli potrà svoltare a sinistra in via Flaminia usando la rotonda esistente, arrivando alla rotonda Bigno.

Secondo le previsioni di Palazzo Garampi l’intervento che si sta per completare porterà ad un miglioramento della sicurezza stradale, ridurrà il traffico ed anche l’inquinamento.

In questi giorni gli operai stanno completando le opere accessorie nelle due rotonde su via Tripoli e della Fiera. Dal 10 luglio la nuova viabilità sarà realtà anche se dal 17 luglio al 21, ma solo nelle ore notturne dalle 22 alle 6 del mattino, verrà chiuso al traffico il tratto di via Flaminia compreso tra via Balilla e viale Tripoli, ed anche la via Circonvallazione compresa tra via della Fiera e via Sardegna compresa. Potranno passare solo i residenti e i mezzi di soccorso. I lavori consentiranno di stendere un nuovo tappetino di asfalto e la segnaletica orizzontale. Per gli attraversamenti pedonali e ciclabili su via Tripoli e via Flaminia, in municipio stanno studiando interventi per migliorarne la sicurezza.

a.ol.