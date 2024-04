Rocchetta, Mussoni e Gori per il Jazz Club Fine settimana alla Galleria Primo Piano di Rimini con appuntamenti musicali e artistici. Stasera il Rocky trio in Tributes, domenica il Mauro Mussoni Limbo trio con Nico Gori. Inaugurazione mostra fotografica di Carmine Stellaccio. Accesso riservato ai soci Endas. Per info: riminijazzclub@gmail.com.