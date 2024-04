Rossi: "Garantire fondi per l’alluvione"

Nella commissione regionale territorio, ambiente e mobilità c’è stata l’audizione della struttura commissariale di Figliuolo. La vicepresidente della Commissione III, Nadia Rossi (Pd), ha colto l’occasione per riportare le sue preoccupazioni sulle messa in sicurezza del territorio del comune di Coriano. "Fondamentale – le parole di Nadia Rossi – sbloccare la situazione di Coriano che non ha ricevuto fondi come gli altri Comuni a seguito di problematiche nella presentazione della domanda". La struttura commissariale ha garantito che i fondi (i danni sono stimati in 4 milioni di euro) ci saranno.