In quattro sognano la Conference League

Inizia a farsi sempre più vicina la finale di playoff di campionato sammarinese che consegnerà l’ambìto posto in Conference League. Con la Virtus, vincitrice del campionato, che ha già in tasca i preliminari di Champions League. Scatteranno, infatti, nel pomeriggio di oggi le due semifinali di andata dei playoff, mentre tra una settimana – sabato 11 maggio – sono previste le sfide di ritorno. Come accaduto per i quarti di finale, in caso di parità di gol fatti al termine delle due sfide, si qualifica la squadra con il miglior piazzamento ottenuto in classifica al termine di stagione regolare. La prima gara in cartellone questo pomeriggio è La Fiorita contro Murata, prevista alle 15 sul campo sintetico di Acquaviva. A seguire, ma allo stadio di Montecchio, saranno Cosmos e Tre Penne a darsi battaglia (calcio d’inizio alle 17.30).