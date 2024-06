Sacchetti e la carenza di vigili: "Presto assumeremo i rinforzi"

Servono al più presto i rinforzi e anche il nuovo comandante per la polizia locale di Santarcangelo e della Valmarecchia, dopo l’addio di Fabio Cenni. In servizio a Santarcangelo da 25 anni, comandante dal 2018, Cenni da alcune settimane lavora presso il Comune di Bologna (dove ha vinto un concorso). Il ruolo di comandante è stato affidato ad interim all’ispettore Simone Fiore. Va trovato un sostituto anche per Paola Tinti, che aveva il ruolo di vicecomandante: come Cenni, anche lei è andata infatti a lavorare per un altro ente. Inoltre vanno assunti altri agenti: il corpo di Santarcangelo è attualmente sotto organico. "Si sta lavorando – assicura il sindaco Filippo Sacchetti – alla riorganizzazione della polizia locale della Va. Presto faremo i concorsi di mobilità per assumere il dirigente e gli agenti che mancano".

Intanto va avanti il progetto per il potenziamento della videosorveglianza: il Comune ha affidato alla Sicurtecnica l’installazione di nuove telecamere in via Casale Sant’Ermete (costo 18mila euro). A fine estate saranno in funzione le telecamere che multano chi passa col rosso sulla via Emilia e sulla Marecchiese.