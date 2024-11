Salvini fa tappa a Verucchio Conte a Rimini

Sarà il grande ingorgo dei politici... sotto le corna. Sabato saranno in parecchi a fare tappa per la campagna elettorale anche a Santarangelo, dove sarà di scena la Fiera di San Martino. È già sicura la presenza di Michele de Pascale, il candidato presidente del centrosinistra alle regionali. Ma anche Forza Italia farà tappa a Santarcangelo, portando il senatore Maurizio Gasparri. La Lega sta lavorando per organizzare, sempre nella giornata di sabato, una visita del leader e vicepremier Matteo Salvini. L’ultima volta che Salvini si presentò alla Fiera di San Martino era il 2019 (foto), ma riuscì a fare pochi metri: accolto da una manifestazione di protesta, rimase quasi tutto il tempo a fare i selfie col pubblico. Di sicuro Salvini sarà lunedì a Verucchio: parteciperà con Jacopo Morrone alla cena a Casa Zanni con la candidata presidente del centrodestra, Elena Ugolini e i candidati della Lega. Domani, invece, sarà il giorno di Giuseppe Conte a Rimini: il presidente del M5s farà tappa a Ecomondo, poi terrà un incontro con i candidati in un bar alle Celle. Sabato a Rimini è attesa la segretaria del Pd Elly Schlein.