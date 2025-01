Salvini: "Onore a chi ha sparato". Fratelli d’Italia: "Merita un encomio"

Matteo Salvini è tra i primissimi a commentare la vicenda di Verucchio. "Onore al carabiniere", scrive sui social il vicepremier e leader della Lega. Le reazioni si sprecano. Migliaia i commenti. Molti stanno con il carabiniere. "Vedremo se il governo saprà tutelarlo", scrivono in tanti. E sulla vicenda non resta in silenzio Roberto Vannacci: "Il primo obiettivo del 2025 è far finire la guerra fra Russia e Ucraina. Poi c’è la sicurezza. Stanotte (ieri, ndr) un carabiniere è dovuto intervenire per un egiziano che aveva appena accoltellato 4 persone". Per il deputato e segretario della Lega in Romagna, Jacopo Morrone, "troppe violenze e reati commessi da stranieri regolari e irregolari, perfino in piccole località considerate fino a oggi tranquille. Atti violenti, gravissimi come quello accaduto a Verucchio non possono più trovare giustificazionismi. Non possiamo sottovalutare l’eventuale ipotesi di episodi collegati al terrorismo o comunque a lupi solitari radicalizzati o influenzati attraverso i social". Elogia i carabinieri la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari, perché "con prontezza e coraggio hanno evitato conseguenze più gravi". "Il carabiniere che ha sparato – dice la deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo – non solo merita tutta la nostra gratitudine, ma anche un riconoscimento ufficiale per aver agito con determinazione in una situazione tanto critica". Secondo Massimiliano Zetti, il segretario nazionale del Nuovo sindacato carabinieri, "se c’è un sentimento che deve prevalere ora è la gratitudine nei confronti di un servitore dello Stato, che ha evitato una strage. Il carabiniere ha fatto il suo dovere".