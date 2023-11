San Martino, la mappa dei parcheggi

È un piano parcheggi molto attento alle esigenze di residenti e visitatori, quello attuato dall’amministrazione comunale di Santarcangelo per fare fronte all’attesissimo weekend della Fiera di San Martino ormai alle porte. Tanto dettagliato, il piano, da comprendere anche una vera e propria mappa interattiva (disponibile online) con la summa di tutte le aree di sosta che saranno messe a disposizione di cittadini e visitatori nei giorni della attesissima manifestazione.

L’attenzione del Comune di Santarcangelo si è concentrata in primo luogo sui parcheggi per i residenti. Ci sono infatti ben 400 posti auto riservati ai santarcangiolesi che risiedono nelle zone interdette al traffico. Costoro avranno la facoltà di accedere ai parcheggi e poi eventualmente raggiungere la propria abitazione. Servirà però dare prova dell’effettiva residenza in una delle vie non raggiungibili a causa della manifestazione, mostrando un libretto di circolazione della propria auto oppure un documento di riconoscimento.

Nel dettaglio, gli stalli riservati ai residenti – disponibili fino a esaurimento posti – saranno divisi in 120 al parcheggio Francolini, 100 in piazza Suor Angela Molari, 90 in via Cagnacci, 60 davanti alla scuola dell’infanzia Margherita e 50 al parcheggio Cappuccini. Non mancherà, poi, anche un servizio di bus navetta gratuito che effettuerà circa 300 corse durante la Fiera. Le corse proseguono dalle 9 alle 20 di sabato e domenica ogni 10 minuti. Due le linee attivate: la prima parte dal parcheggio di via della Quercia per arrivare poi in via Braschi nei pressi dell’incrocio con viale Mazzini, mentre la seconda parte da via Costa per poi proseguire fino a piazza della Fornace.

E c’è anche un riguardo speciale da parte dell’organizzazione riservato alle persone con disabilità, alle quali vengono riservati ulteriori 16 posti auto proprio a ridosso del centro. Nel complesso, invece, i posti auto a disposizione raggiungono quota 2.300, di cui mille sono posizionati ai due capolinea delle navette.

Andrea G. Cammarata