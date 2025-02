Sanremo ora riscrive il duetto. Fedez-Masini, cambia il testo : "Bene, tanti mi hanno sostenuta"

Il duetto di Fedez e Masini non è stato cancellato, ma Adriana Ventura ha contribuito a far riscrivere la storia... della canzone. Il testo di ‘Bella stronza’, il brano che i due cantanti porteranno sul palco dell’Ariston, avrà un "testo 2.0". Carlo Conti, il presentatore del festival di Sanremo lo ha definito così: "Una versione nuova. Sarà adattata ai tempi", ma "resterà quel titolo".

Battaglia vinta, o quasi. "Vediamo cosa significa questo ‘testo riscritto’" ribatte Adriana Ventura consigliera di parità della Provincia di Rimini che era arrivata a scrivere alla Rai per bloccare il duetto. Il 14 febbraio a Sanremo, Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, e Marco Masini canteranno insieme comunque il brano scelto, ma sarà una versione rivista. La canzone originale risale al 1995. Il titolo è solo il principio di un testo che a tanti non è andato giù. Tra questi la consigliera di parità che nella lettera inviata alla Rai vi vedeva insulto a tutte le donne.

In effetti il testo della canzone va ben oltre le parole del titolo. Sono trascorsi una trentina di anni da quando il singolo è uscito, un tempo in cui il mondo è cambiato. "Masini ha scritto canzoni molto belle - riprende Ventura -, ma da parte di Fedez l’aver voluto portare quel testo per il duetto al Festival sa tanto di provocazione".

Conti ha annunciato il dietrofront, ma come si traduca il passo indietro non è stato ancora chiarito. "Aspettiamo - riprende la consigliera - ma è importante quanto si è creato dopo la lettera inviata. Si sono alzate tante voci. Mi hanno contattata e scritto davvero tante persone, genitori e padri che condividevano la mia posizione. Mi hanno detto vai avanti. Ritengo non ci si debba assuefare a certe modalità o linguaggi. Non possiamo far passare la violenza per abitudine. Dobbiamo agire per i nostri figli". La consigliera aveva ribattuto anche a Cecchetto che sul duetto sanremese aveva detto di non vederci nulla di scandaloso, chiedendosi se vietare ‘Bella stronza’ potesse diventare solo il principio per mettere il bavaglio a tante altre canzoni del passato, citando Vasco Rossi.

Tra una settimana ci sarà il duetto sul palco dell’Ariston. Difficile pensare che le polemiche finiscano qui. Intanto è stato posto un freno a quella che la consigliera Ventura aveva definito "misoginia violenta e linguaggio volgare nei confronti delle donne nel corso dell’evento nazional popolare per eccellenza".

Andrea Oliva