Sarà un fine settimana tra sport e cultura. Tante iniziative al Parco del mare e in centro

Sole, mare, sport e cultura. Il ponte offrirà tutto questo. Oltre agli oltre duecento appuntamenti dedicati allo sport e al fitness in collaborazione con RiminiWellness, si prepara ad accogliere i turisti anche la Rimini storica. Si parte dal mare con le palestre a cielo aperto in occasione dell’evento fieristico, e lo spettacolo che si concentrerà al Moab, il playground del Parco del mare, a fianco di piazzale Kennedy. Domani e domenica saranno davvero tanti i protagonisti. Domani mattina gli Special Crabs arriveranno per una sessione di allenamenti e partite a squadre miste, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 14,30, andrà in scena il tradizionale appuntamento con il basket in carrozzina. Domenica dalle 9,30 si svolgerà un’esibizione di Baskin con protagonisti i ragazzi degli Onions Santarncangelo mentre nel pomeriggio dalle 14,30 si daranno appuntamento i ‘minors’ romagnoli con ‘Riminors’, torneo con la formula del 4x4. Per chi volesse rivivere le emozioni della nazionale azzurra, fino all’8 giugno al Fellini Museum, (Ala di Isotta di Castel Sismondo), rimarrà aperta la mostra ‘Un Secolo d’Azzurro – La storia della nazionale italiana di calcio’. La mostra accompagna tifosi e appassionati in un viaggio attraverso oltre cento anni di storia della Nazionale italiana, intrecciando sport e cultura. Infine il 2 giugno riapre l’area archeologica musealizzata all’interno di Palazzo Massani, sede della Prefettura.