Sarà un’altra giornata da brividi

Nel tardo pomeriggio di ieri il vento ha offerto una tregua, ma durerà poco. Per oggi è stata emanata l’allerta gialla nelle regioni costiere, per lo stato del mare e il vento. Le previsioni stimano che nella prima parte della giornata continuerà a soffiare un vento sostenuto da Nord-Ovest con venti di burrasca intensi che dovrebbero variare tra i 64 e i 72 chilometri orari. Gli effetti della ventilazione si faranno sentire in mare, dove il moto ondoso sarà accentuato e le onde potranno arrivare a 3 metri. Sarà un’altra giornata di passione sulla spiaggia dove la mareggiata potrebbe creare problemi continuando a ‘mangiare’ sabbia dopo quanto accaduto nella giornata di ieri.

Intanto il freddo pungente continuerà a farsi sentire non solo sulla costa, dove contribuisce il forte vento, ma nell’entroterra dove le temperature massime rimarranno basse. Andrà peggio con la temperatura percepita. Stando alle previsioni, a Novafeltria ci si sentirà nell’arco della giornata sempre sotto lo zero. Come accaduto ieri, anche oggi i fenomeni dovrebbero attenuarsi con l’avvicinarsi della sera, con una minore intensità del vento e un mare che si calmerà.