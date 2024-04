Saranno ponti d’oro. Otto giorni da favola: 75mila presenze soltanto per sport

Sport, tornei, fiere, congressi e campionati mondiali. Il mese di aprile con i ponti d’oro della Liberazione e del Primo maggio, rappresentano per il comparto turistico otto giorni di pienone. Il weekend pasquale è stato solo il principio. Ora gli hotel sono pronti ad aprire in massa. Il numero di strutture aperte nei giorni di maggiore concentrazione delle presenze in aprile si dovrebbe aggirare sulle 450, spiegano da Visit Rimini. A trainare le presenze saranno gli eventi. Solo considerando le iniziative ospitate da Fiera e palazzo dei congressi si arriva a 75mila nel mese di aprile. Poi c’è lo sport, quello fatto di tornei che riempiranno gli alberghi, e quello che porterà la Riviera in giro per il mondo. Il 13 e 14 aprile al Misano world circuit sarà tempo di Formula E, il campionato mondiale riservato a iper sportive elettriche che tocca le principali metropoli al mondo. Dopo Tokyo il circus delle competizioni votate al futuro arriverà sulla pista del Misano world circuit. A seguire gli European Championships in Artistic Gymnastics, un appuntamento molto importante per gli atleti perché consentirà di ottenere il pass ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

I campionati porteranno in Riviera migliaia di partecipanti tra atleti e pubblico, a riempire i padiglioni della Fiera di Rimini dal 24 al 28 aprile e dal 2 al 5 maggio. Da una dimensione internazionale a quella locale con il ritorno della Rimini Marathon, dal 12 al 14 aprile, con 3 giorni di musica e sport al Villaggio Maratona allestito al Club Del Sole di Viserba. Sono attese 7mila persone. Tante anche le presenze per il Memorial Claudio Papini, torneo internazionale di basket giovanile che si svolgerà a Rimini dal 25 al 28 aprile con oltre 120 squadre.

In Fiera apre oggi il Mir, la fiera dedicata alle soluzioni audio, video, luci e controllo. Seguirà Wake up call di Alfio Bardolla dal 12 al 14 aprile, l’evento di finanza personale più grande d’Europa. Poi sarà la volta di Comunione e Liberazione che torna dal 19 al 21. Una pausa di cinque giorni ed ecco che dal 26 al 28 aprile si svolgerà la conferenza annuale di Rinnovamento nello Spirito. Nel complesso saranno oltre 50mila presenze. Aprile da incorniciare anche al Palacongressi tra convention aziendali, congressi culturali, medico-scientifici, ordini professionali e associativi. Facendo una veloce somma si arriva a circa 25mila presenze. Tra gli appuntamenti da segnalare ci sarà l’AI week, martedì e mercoledì, per avvicinarsi al mondo aperto dall’intelligenza artificiale. Il 12 e 13 del mese ci sarà il convegno formativo Edizioni Erickson ‘Supereroi fragili’.

Non mancheranno anche iniziative di intrattenimento. Si parte con Supernova, la rassegna di arti performative in centro storico. I performers arriveranno dal 17 al 21 aprile. Per chi vuole unire le passioni per le auto d’epoca al vino, il fine settimana giusto è quello del 27 e 28 aprile a Viserba con ‘Epoca di vino’, per brindare tra un rombo e buona musica. Parlando di musica torna il primo maggio il concertone al parco Marecchia con il Marecchia dream fest. Sarà una due giorni, 30 aprile e primo maggio.

Andrea Oliva