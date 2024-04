Scatena la rissa al bar: esagitato viene sedato

Serata movimentata in piazza Silvagni a San Giovanni in Marignano. A dare in escandescenza, giovedì scorso attorno alle 22, è stato un 40enne che, stando alla ricostruzione, sarebbe rimasto coinvolto in una colluttazione con uno degli avventori del bar del circolo Arci, facendo accorrere sul posto il 118 e i carabinieri.

Tutto è cominciato nel pomeriggio, verso le 17, quando il 40enne si è presentato nel bar, in preda ai fumi dell’alcol, cominciando a importunare i clienti. Dopo essere stato allontanato a causa del suo comportamento molesto, l’uomo sarebbe tornato nuovamente a farsi vivo attorno alle 19, sempre parecchio su di giri a causa dell’alcol ingerito. Anche in questo caso, avrebbe continuato ad avere un atteggiamento aggressivo e parecchio fastidioso, nonostante i ripetuti inviti ad andarsene da parte dei gestori e degli altri avventori. E’ quindi partita una segnalazione alla caserma dei carabinieri di Cattolica, con una pattuglia che è intervenuta immediatamente in piazza Silvani.

Il 40enne si è nuovamente allontanato dal locale, ma ancora una volta, verso le 22, è tornato alla carica, mettendosi a discutere animatamente con alcuni clienti. Uno di loro, infastidito dal suo atteggiamento, si sarebbe avvicinato per redarguirlo. In quel momento è quindi scoppiata una violenta zuffa, che si è consumata davanti agli occhi di decine di persone nella centralissima piazza Silvagni, a quell’ora comunque molto affollata. Il parapiglia è andato avanti per alcuni minuti, fino a quando sul posto non sono accorse nuovamente delle pattuglie dei carabinieri. Lo scalmanato ha continuato ad inveire contro i militari dell’Arma opponendo resistenza al tentativo di identificarlo. Completamente ubriaco, avrebbe opposto una strenua resistenza, tanto che alla fine è stato necessario sedarlo per ricondurlo a più miti consigli.

A quel punto i carabinieri sono intervenuti e lo hanno immobilizzato, ma anche a quel punto l’esagitato avrebbe continuato a proferire insulti e minacce. A seguito degli accertamenti, è stato accompagnato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Infermi di Rimini dove fino a ieri era ancora tenuto in osservazione. La sua posizione è al vaglio dei carabinieri e non è escluso che nei suoi confronti possa scattare una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio e il trambusto scoppiato in piazza hanno richiamato l’attenzione di moltissimi curiosi accorsi per vedere quello che stava succedendo.