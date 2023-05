Schianto a Sant’Ermete Autista del tir indagato per omicidio stradale

Sarà iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale il 48enne italiano che ieri pomeriggio si trovava alla guida del camion che ha travolto e ucciso una tusita francese di 70 anni mentre in bicicletta stava percorrendo la via Trasversale Marecchia a Sant’Ermete. La donna, Froncoise Tessier Garnier e residente a Venissieux, si trovava nel territorio di Santarcangelo assieme ad alcuni amici e il marito per un’escursione nell’ambito di un soggiorno a Cesenatico. Sul corpo della vittima il sostituto procuratore titolare dell’inchiesta per omicidio stradale, Luca Bertuzzi, disporrà anche l’autopsia per accertare le cause del decesso e verificare la dinamica dell’incidente mortale, dipanando le nubi sul dubbio che la donna avesse sbandato, forse per un malore, o meno prima di venire investita dal mezzo pesante.