Scoppia la rissa dopo l’incidente

Rissa in strada per un banale incidente. Arriva il caldo e saltano i nervi, anche sull’asfalto. Quella tra un’auto e uno scooter nel fine settimana sembrava una cosa da poco. Danni limitati e nessuno che si era fatto male. Ma le tre persone coinvolte non hanno chiuso la giornata con una costatazione amichevole. Di amichevole non c’era proprio nulla nelle parole che sono volate fino a quando i tre sono arrivati alle mani. Si sono presi a pugni in faccia. È arrivato il 118 per medicare soprattutto uno dei tre che sanguinava in modo vistoso dal viso. Agli agenti ha detto: "Lui me le ha date per primo e io gliele ho date più forte".

Nel weekend scorso gli incidenti sono stati otto, tra cui un tamponamento a Misano provocato da un guidatore in stato di ebbrezza nonostante fosse pieno pomeriggio: chi era alla guida aveva un tasso alcolemico di 2,80. Le patenti ritirate nel fine settimana per guida in stato di ebbrezza sono state 3.