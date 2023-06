Scuola Repubblica, demolizione in vista

Ancora pochi giorni e la storica scuola elementare di piazza Repubblica sarà demolita. Dopo la fine delle lezioni e le operazioni di scrutinio e di fine anno scolastico dei prossimi giorni si darà il via all’iter di smantellamento dello stabile, destinato alla demolizione nei prossimi mesi per lasciar posto alla nuova scuola. Tanti materiali didattici verranno spostati sia nei magazzini comunali che nelle future sedi che ospiteranno i circa 250 bambini della scuola in attesa del nuovo edificio, per il quale i lavori potranno durare dai 2 ai 3 anni. "Il costo dello smantellamento e del trasferimento dei materiali, del trasloco dunque – conferma Baldino Gaddi, dirigente ai progetti speciali del Comune di Cattolica – sarà di circa 48mila euro. Abbiamo tutti i permessi tecnici e tramite la Provincia di Rimini, trattandosi pure di finanziamenti Pnrr, andremo a bando per assegnare i lavori entro il mese di giugno. Prima avverrà il trasloco di tutti i materiali scolastici, dopo che si è concluso l’anno, e poi programmeremo la sistemazione anche degli alunni per i prossimi anni scolastici nelle altre scuole elementari di Cattolica. Infine daremo il via alla demolizione vera e propria della scuola Repubblica tra fine estate e l’autunno, ci siamo". Nel dettaglio i bambini, circa 250, verranno trasferiti con le loro classi in tre plessi: secondaria di primo grado Filippini (la maggioranza delle classi), primaria Torconca e primaria Carpignola.

Di fatto tutto il tessuto scolastico cattolichino sarà coinvolto da un intervento che si protrarrà per due-tre anni. Un intervento significativo che porterà però ad una nuova scuola all’avanguardia. L’intervento costerà circa 7 milioni di euro.

Luca Pizzagalli