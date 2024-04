Segavecchia, riecco i carri

Sfilano i carri allegorici nel cuore di Misano Mare. Torna la festa della Segavecchia, una tradizione che si rinnova giunta alla sua 36esima edizione. Da domani a domenica Misano si accende in attesa del falò della ‘vecchia’ che segna l’arrivo della buona stagione. Già domani mercatini, street food e il luna park. Domani sera in piazza Repubblica il concerto di Davide Ricci e la sua band. Sabato si parte alle 10 del mattino e dalle 16 caccia al tesoro, burattini, clown e alle 21,30 il concerto dei Moka Club. Domenica dalle 9,30 del mattino la sfilata di moto d’epoca in piazzale Roma e alle 14 si inizierà a ballare con il dj set di Luigi del Bianco e Monica Kiss. Alle 15,30 cominceranno a sfilare i carri allegorici allestiti dai comitati cittadini. Alle 21,30 arriverà il momento del falò della ‘vecchia’ e, a seguire, lo spettacolo pirotecnico.