Semaforo ko sulla via Emilia. FI: "Caos e disagi per il traffico"

Semaforo spento: caos e disagi sulla via Emilia a Santarcangelo. È accaduto ieri mattina all’incrocio tra le vie Ugo Braschi e Mazzini. Il semaforo (che è tra l’altro dotato di telecamere che multano chi passa con il rosso) è rimasto fuori uso per diverse ore. Un bel problema per chi si è trovato a passare di lì, perché "quello è un punto nevralgico del traffico a Santarcangelo – sottolinea Walter Vicario, commissario comunale di Forza Italia – Da alcune informazioni, abbiamo saputo che quell’area sarebbe stata interessata da alcuni lavori alla rete elettrica nella mattinata di ieri (sull’avviso era scritto dalle 8 alle 12) per cui si presume che il mancato funzionamento del semaforo sia dovuto a un distacco programmato della rete elettrica. Se così è, perché non sono stati mandati subito gli agenti della polizia locale a presidiare l’incrocio fin dal mattino".

Dal Comune spiegano che "né i nostri uffici, né quelli della polizia locale avevano ricevuto comunicazioni preventive. Non appena avvisati della situazione ci siamo attivati". E "visto che gli agenti di polizia locale erano impegnati su un’altra strada con alcuni rilievi, sono stati i carabinieri a controllare l’incrocio per un po’. Dalle 10,30, appena è stato loro possibile, ci hanno pensato poi i vigili".