Sentieri del borgo più accessibili Ecco il nuovo trasporto per disabili

Un borgo sempre più moderno e accessibile. Per consentire a tutti, senza barriere, di godere appieno delle bellezze paesaggistiche, storiche e culturali che solo la Valconca sa offrire. Questo l’obiettivo che vede in prima fila il Comune di Montegridolfo, il quale ha recentemente acquistato una sedia Joelette per permettere a persone con disabilità motoria di essere accompagnate lungo i sentieri comunali e godere della valenza paesaggistica e ambientale del territorio. L’amministrazione comunale è riuscita ad aggiudicarsi un contributo provinciale dedicato alla riqualificazione dei sentieri, il quale ha permesso di dare inizio alla riqualificazione dei percorsi a mobilità lenta; in questo primo step di lavori è stato possibile collegare il borgo storico alla frazione di Trebbio attraverso un sentiero che accompagna il visitatore alla scoperta dei suoi luoghi culturali. Lungo i punti di maggiore interesse sono disseminati dei ‘QR - Code’ che permettono al visitatore di accedere a numerose informazioni e approfondimenti riguardanti il borgo. Con l’acquisto parallelo della sedia Joelette l’amministrazione ha voluto dare corso al processo di abbattimento delle barriere architettoniche dando la possibilità a tutti di approfondire e conoscere il territorio.